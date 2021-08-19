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19 Ağustos 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 17:00:00

Öğrencilere nefes aldıran Orman Okulu

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Bayburt'ta öğrencilerin doğa bilincini artırmak, yaşama ve gözleme dayalı öğrenimi desteklemek amacıyla bu yıl hayata geçirilen Orman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında öğrencilere kapılarını açtı.

Bayburt'ta öğrencilerin doğa bilincini artırmak, yaşama ve gözleme dayalı öğrenimi desteklemek amacıyla bu yıl hayata geçirilen Orman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında öğrencilere kapılarını açtı. Proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren okulda öğrenciler, doğayla iç içe hem eğleniyor hem öğreniyor hem de eksik kalan eğitimlerini telafi imkanı buluyor.

Etiketler : Bayburt Telafide Ben de Varım Orman Okulu Milli Eğitim Bakanlığı
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