Öğrencilere nefes aldıran Orman Okulu

Bayburt'ta öğrencilerin doğa bilincini artırmak, yaşama ve gözleme dayalı öğrenimi desteklemek amacıyla bu yıl hayata geçirilen Orman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında öğrencilere kapılarını açtı. Proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren okulda öğrenciler, doğayla iç içe hem eğleniyor hem öğreniyor hem de eksik kalan eğitimlerini telafi imkanı buluyor.

