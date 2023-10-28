Öğrencilere 14 bin TL burs tuzağı

Öğrencilere 14 bin TL burs tuzağı

Üniversite öğrencilerinin daha rahat bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmek için ihtiyacı haline gelen burslar, dolandırıcıların radarına girdi.

Gözü dönmüş dolandırıcılar öğrencileri aylık 2 bin TL'ye varan burs vaadiyle dolandırırken, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Öğrencilerin bilgilerini bahis konularında kullanıyorlar. Hesap ellerine geçince dolandırıcılar istedikleri şekilde borçlandırabiliyor" diyerek uyarılarda bulundu.