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28 Ekim 2023 Cumartesi 08:22:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 08:22:00

Öğrencilere 14 bin TL burs tuzağı

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Üniversite öğrencilerinin ihtiyacı haline gelen burslar, dolandırıcıların radarına girdi.

Üniversite öğrencilerinin daha rahat bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmek için ihtiyacı haline gelen burslar, dolandırıcıların radarına girdi.

Gözü dönmüş dolandırıcılar öğrencileri aylık 2 bin TL'ye varan burs vaadiyle dolandırırken, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Öğrencilerin bilgilerini bahis konularında kullanıyorlar. Hesap ellerine geçince dolandırıcılar istedikleri şekilde borçlandırabiliyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Etiketler : üniversite öğrenci burs dolandırıcı
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