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06 Haziran 2024 Perşembe 15:35:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 15:35:00

Öğrencilerden sıfır atık defilesi

Kaynak: IHA

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Bağcılar'da sürdürülebilir bir gelecek ve yaşanabilir bir dünya için sıfır atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile yaptı. Öğrenciler, farklı tasarımlardan oluşan kostümleriyle geri dönüşüme dikkat çekti.

Sürdürülebilir bir gelecek için bir araya gelen birbirinden yetenekli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrenciler sıfır atık defilesi düzenledi.

GERİDÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Renkli anların yaşandığı programlarda geri dönüşümün önemini bir kez daha hatırlatıldı.

KENDİ TASARIMLARINI OLUŞTURDULAR

Sıfır atıklardan tasarlanan çanta, tablo, çiçek, oyuncak gibi ürünler de fuaye salonunda tanıtıldı.

Etkinlik sonunda da Çevre alanında okullara ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.

Etiketler : sıfır atık defile geri dönüşüm
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