Öğrencilerden sıfır atık defilesi

Sürdürülebilir bir gelecek için bir araya gelen birbirinden yetenekli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrenciler sıfır atık defilesi düzenledi.

Renkli anların yaşandığı programlarda geri dönüşümün önemini bir kez daha hatırlatıldı.

KENDİ TASARIMLARINI OLUŞTURDULAR



Sıfır atıklardan tasarlanan çanta, tablo, çiçek, oyuncak gibi ürünler de fuaye salonunda tanıtıldı.

Etkinlik sonunda da Çevre alanında okullara ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.