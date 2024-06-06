Öğrencilerden sıfır atık defilesi
Kaynak: IHA
Bağcılar'da sürdürülebilir bir gelecek ve yaşanabilir bir dünya için sıfır atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile yaptı. Öğrenciler, farklı tasarımlardan oluşan kostümleriyle geri dönüşüme dikkat çekti.
Sürdürülebilir bir gelecek için bir araya gelen birbirinden yetenekli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrenciler sıfır atık defilesi düzenledi.GERİDÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ
Renkli anların yaşandığı programlarda geri dönüşümün önemini bir kez daha hatırlatıldı.
KENDİ TASARIMLARINI OLUŞTURDULAR
Sıfır atıklardan tasarlanan çanta, tablo, çiçek, oyuncak gibi ürünler de fuaye salonunda tanıtıldı.
Etkinlik sonunda da Çevre alanında okullara ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.