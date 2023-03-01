Öğrencilerden kermesle destek
Amasya'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliri depremden etkilenenlere bağışlanmak üzere kermes düzenledi.
Amasya'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere bağışlanmak üzere kermes düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen kermeste evlerde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.
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