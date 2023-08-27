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27 Ağustos 2023 Pazar 16:37:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 16:37:00

Öğrenciler hem gezdi hem çevreyi temizledi

Kaynak: IHA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Isparta'dan Sakarya'ya gelen gönüllü öğrenciler, Karasu sahilinde çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Isparta'dan 45 gönüllü öğrenci Sakarya'ya geldi. Karasu'da doğal güzellikleri gezen öğrenciler, Doğa Günü etkinliğinde ilçe sahilinde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Ataç, "Bakanlık projemiz çerçevesinde 45 öğrencimizi ağırladık. Gençlerimiz, çevre bilincini oluşturmak açısından çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Önemli olan doğayı kirletmemek ama bu temizlik etkinliği ile bir mesaj verilmek istendi" dedi.

"KÜLTÜREL VE TARİHİ YERLERİ GEZMİŞ OLUYORLAR"

Proje Koordinatörü Ayben Karlı, "Isparta'dan gelen gençlerimiz Sakarya'da başka insanlara dokunuyorlar. Aynı zamanda kültürel ve tarihi yerleri gezmiş oluyorlar, bu durum da onlara birçok yönden avantaj sağlıyor" dedi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten öğrenci Senanur Kartal, "Proje bize fırsat olarak verildi, biz de değerlendirdik. Çok eğlenceli bir proje. Çevre temizliği bilinci ediniyoruz hem de küçüklere örnek olmak için bu projeye katılmak istedik" diye konuştu.

Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenciler çevre
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