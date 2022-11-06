Oğlunun kahramanı
Genetik hastalık yüzünden anne sütü dahil her türlü proteini tüketmesi yasak olan 4 yaşındaki Süleyman Akyürek, "Kahramanım" dediği babasından nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.
Genetik hastalık yüzünden anne sütü dahil her türlü proteini tüketmesi yasak olan 4 yaşındaki Süleyman Akyürek, "Kahramanım" dediği babasından nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan baba Hüseyin Akyürek, "Organ beklerken çocuğunu, annesini, babasını kaybedenler var. Onların da yaşam şansı bulabilmesi için lütfen bağış yapın" diye konuştu.
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