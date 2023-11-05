Oğluna ikinci kez hayat verdi

Eskişehir'de yaşayan 30 yaşındaki Ferhat Özgür 9 yaşından bu yana genetik olan böbrek yetmezliği rahatsızlığını yaşıyordu. Böbreğinin işlevini yerine getirememesinden dolayı organ nakli ihtiyacı oluşan Özgür'e uygun böbrek annesi Nurhan Özgür'den bulundu. Bir ay önce oğluna böbreğini bağışlayan anne Nurhan Özgür, "Böbreğimi seve seve de verdim, yine olsa yine veririm. Sanki oğlum o gün yeniden doğdu" dedi.

