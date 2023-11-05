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05 Kasım 2023 Pazar 07:53:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 07:53:00

Oğluna ikinci kez hayat verdi

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Eskişehir'de yaşayan Ferhat Özgür, çocukluğundan bu yana böbrek yetmezliği rahatsızlığını yaşıyordu.

Eskişehir'de yaşayan 30 yaşındaki Ferhat Özgür 9 yaşından bu yana genetik olan böbrek yetmezliği rahatsızlığını yaşıyordu. Böbreğinin işlevini yerine getirememesinden dolayı organ nakli ihtiyacı oluşan Özgür'e uygun böbrek annesi Nurhan Özgür'den bulundu. Bir ay önce oğluna böbreğini bağışlayan anne Nurhan Özgür, "Böbreğimi seve seve de verdim, yine olsa yine veririm. Sanki oğlum o gün yeniden doğdu" dedi.

Etiketler : eskişehir böbrek yetmezliği genetik organ nakli
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