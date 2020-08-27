  • BIST
    1105.66
  • Dolar
    7,3418
  • Euro
    8,6891
  • Altın
    458,2610
İstanbul
18 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank'tan 'Akıncı TİHA' açıklaması: Kullanılan motorun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüy ...
Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup sevinci
Türkiye enerji sektöründe de 'Rüzgar' gibi esiyor
Tuzla'da Formula 1 heyecanı!
Türkiye'nin sağlık sistemine ve koronavirüs mücadelesine 5 ülkeden övgü: Örnek alıyoruz
Bakan Soylu: Giresun'a yardımlar bugün başlıyor
Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan İHA'sı düşürüldü
Kars'ta şok eden olay! Kenti karasinekler bastı
Eski Mossad ajanından siyonist ittifakla ilgili çarpıcı itiraf: İsrail-BAE bağlantıları daha eski
'Oynamayan korona olsun' cümlesi başına iş açtı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Tedbir almazsak bu illet hepimizi bulabilir
Acil tıp teknisyeni babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesaplara yatıyor
Oğlu Osman Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Durumu çok iyi
Öğretmenlerin mesleki eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor
Denizlispor Angelo Sagal transferinde sona yakın
Eşini kovalayıp tüfekle tehdit eden şahıs tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İki aşının Türkiye'deki denemeleri başlıyor
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 975 bini aştı
Trump'ın savaş açtığı TikTok'ta flaş gelişme... Kevin Mayer istifa etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
Ebru Gündeş son sahnesine Nur Yerlitaş'ın diktiği elbiseyle çıktı
Bakan duyurdu! GSM faturaları bir ay ertelendi
27 Ağustos 2020 Perşembe 11:58:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 11:58:00

Oğlu Osman Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Durumu çok iyi

Kaynak: Star

ABONE OL

Koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Oğlu yaptığı açıklamada 'Hocamızın sağlık durumu çok iyi' dedi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı duyurulan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" demişti.

"HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER