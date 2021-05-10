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10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00:00

Oğlu için dernek kurdu

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Muradiye Dilek'in (50) hayatı oğlu Hakan'a 2 yaşındayken otizm teşhisi konulmasıyla değişti. Dilek, şimdi 30 yaşında olan oğlu okula başladığında kendisi gibi otizmli çocukları olan annelere yardımcı olmak istedi. Dilek, 3 yıl önce kurduğu Trabzon Otizm Derneği'nde tüm otizmliler ve aileleri için mücadele veriyor.

2 yaşındayken diğer çocuklardan farklı olduğunu gördüğü oğluna Ankara'da otizm teşhisi konulduğunu anlatan Dilek, "Evladın olduğu için konduramıyor, hissetsen bile dile getiremiyorsun. Niye olduğu belli değil. Otizm üzerine okumadığım kitap, araştırmadığım yayın kalmadı." dedi.

Dilek, ilk yıllarda yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Beni oğlumdan çok çevre yordu. Oğlumla 4 yıl evden dışarı çıkmadık. Ancak bir süreçten sonra ayağa kalktım, 'Hakan'a ne yapabilirim?' diye kendimle yüzleştim. Zor da olsa hastalığı kabullendim. Allah'ın yardımıyla Hakan ile bunları aştık." diye konuştu.

Bir anne olarak kendisine zaman ayıramadığını dile getiren Dilek, oğlunun okula başlamasıyla aynı hastalıkla mücadele eden anneleri gördüğünü, yalnız olmadığını fark ettiğini aktardı.

Dilek, "Kader arkadaşlarımla 25 yıldır dostluğumuz var. Çünkü onlar beni, ben de onları anladım. Çocuklarımızı okula gönderdikten sonra birlikte vakit geçirdik. Hayatımızın en büyük lüksü anneler olarak birlikte kahvaltı yapmaktı." ifadelerini kullandı.

Dilek, oğlunun 30 yıldır hiç konuşmadığını anlatarak, "Gözüne baktığım zaman her şeyi anlayabiliyorum. Okulda yazı yazmayı öğrendi. Öğretmeniyle, yazı yazdığını gördüğümüzde ağladık. Artık derdini yazarak anlatabiliyor. Bugünlere geldik ama canımız acıya acıya geldik. Ömür boyu evladınla sınanmak çok zor. Her 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Hakan'a mektuplar yazar, içimdekileri anlatırım." şeklinde konuştu.

Dilek, oğluyla yaşayamadıkları birçok şey olduğuna değinerek, şunları aktardı: "Önlük giysin, çantasını alayım, askerliğini, damatlığını göreyim, çok şey hayal ettim. Bunu yaşayan kişi, yaşamayan kimseye anlatamaz. Rabb'im demek ki meleğini, ona bakacağımı bildiği için bana gönderdi ama Hakan'ın hayatıma kattığı birçok şey var. Sabretmeyi, yetinmeyi, aza şükretmeyi öğrendim. Kendim için yaşadığım bir hayatım yok, benim için mutluluk Hakan'ın mutluluğudur. Hakan'ın yaptığı her şey benim için çok önemli. Onunla birlikte savaş verdik. Okulda yaptığı resim bile beni çok mutlu ediyor."

"Merkez açılırsa hiçbir anne yarınını düşünmeyecek"

"Oğlum Trabzon'da eğitim gören en büyük otizmli. Zamanında öğretmen ve okul bulmak konusunda çok zor dönemler geçirdik." diyen Dilek, ailelerle tek çatı altında birleşip, işbirliği yapmak amacıyla 3 yıl önce Trabzon Otizm Derneği'ni kurduklarını ifade etti.

Dernek olarak Trabzon'a Otizm Yaşam Merkezi kazandırmak için mücadele ettiklerini anlatan Dilek, şunları kaydetti. "Çünkü merkez açılırsa hiçbir anne yarınını düşünmeyecek. Meleklerimiz eğitim alacak. Merkezin yapılacağı illerden biriyiz. İl protokolümüzün yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu da bize bu konuda çok destek veriyor. Merkezin bir an önce açılmasını bekliyoruz. Tüm özel anneler iyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun."

Etiketler : Trabzon dernek Ortahisar ilçesi Muradiye Dilek
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