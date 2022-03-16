VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Mart'a uzatıldı
Rus gazına alternatif görülen LNG, Avrupa için kısa vadede çözüm oluşturmuyor
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
Scholz'un Türkiye ziyaretinin ardından
Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde bazı konularda ilerlemeler var
Türk zırhlılarının gören gözü olacak!
Bakan Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB'de ihale vurgunu!
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşemeye başladı
Tüm dengeler değişecek
Ülkeler anlaştı!
Pistlerin 21 aylık yıldızı
14 yaşında 3. kez Türkiye şampiyonu
Oğlu için 2 aydır yürüyor
Kawasaki robot keçi yaptı
"Türkiye'ye ihtiyacı var"
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi!
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya üst düzey misilleme!
İstanbullular dikkat!
Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı
'Zor rolleri seviyorum'
23 Nisan korosu
16 Mart 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 16:30:00

Oğlu için 2 aydır yürüyor

ABONE OL

İstanbul'da yaşayan, 6 yıl önce eşi ABD vatandaşı S.V.W.'nin ülkesine götürdüğü oğlu Levi'yi bir daha göremeyen dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan (43), durumu protesto etmek için yürümeye karar verdi.

İstanbul'da yaşayan, 6 yıl önce eşi ABD vatandaşı S.V.W.'nin ülkesine götürdüğü oğlu Levi'yi bir daha göremeyen dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan (43), durumu protesto etmek için yürümeye karar verdi.

2 ay önce İstanbul'dan yola çıkıp Karadeniz'i yürüyerek geçen Çalışkan, Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır'a ulaştı. Çalışkan, "Beni oyaladı, her yerden engelledi, artık oğlumu göstermiyor" dedi.

İstanbul'da yaşayan dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan, 2008'de ABD vatandaşı S.V.W. ile evlendi. Çift sorunlar yaşayınca, 6 yıl önce 7 yaşındaki oğulları Levi'yi de alıp ABD'ye giden S.V.W., bir daha Türkiye'ye dönmedi. Çalışkan, durumu protesto etmek için 2 ay önce yürüyüşe başladı. Sakarya'dan başlayıp, Türkiye'nin birçok kentini gezen, yaşadığı durumu anlatıp farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çalışkan, 2 ayın sonunda Diyarbakır'a ulaştı.

'BENİ SÜREKLİ OYALADI'

Yürüyüşünü İstanbul Mecidiyeköy'de sonlandırmayı amaçladığını anlatan Çalışkan, "Karadeniz'i olduğu gibi geçerek Artvin'e giriş yapıp ve oradan sırasıyla Erzurum, Bingöl ve bugün de Diyarbakır'dayım. Şimdi de Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye derken Akdeniz'e girip, Akdeniz ve Ege kıyılarını yürüyerek ve oradan da Marmara'nın etrafından İstanbul Mecidiyeköy'de bu yürüyüşü bitirmek istiyorum. Ben 6 yıldır görmediğim oğluma kavuşmak için yürüyorum. Çocuğumu çok özledim. İnşallah bu yürüyüşüm bir farkındalık yaratır. Eşimle Türkiye'deyken bazı sorunlar yaşadık. Kendisi alıp çocuğumu götürdü Amerika'ya. 'Bugün geleceğim, şöyle geleceğim' gibi vaatlerle beni sürekli oyaladı. Beni her yerden engelledi, artık oğlumu bana göstermiyor. Ben kendim de yetiştirme yurdunda büyümüş bir birey olarak, annesiz, babasız büyüdüğüm için oğlumun babasız büyümesine tabi ki gönlüm elvermiyor. Oğlumun babasız büyümesini istemiyorum. Herkes bana neden yeni bir hayat kurmadığımı soruyor. Kusura bakmayın dünyaya bir kere geliyorsunuz ve ben oğlumu yetiştirmek istiyorum, ona sevgimi vermek istiyorum. Tek istediğim budur" diye konuştu.

'İNSANLAR BANA YARDIMCI OLUYOR'

İstanbul'da dizilerde roller alarak geçimini sağladığını ancak tümünü yolda harcadığını belirten Çalışkan, hem bölgedeki vatandaşların hem de belediyelerin yolculuğu sırasında kendisine yardımcı olduklarını söyledi. Çalışkan, İnşallah İstanbul Mecidiyeköy'e vardığımda yürüyüşümün bir amacına ulaştığını göreceğim" dedi.

Etiketler : Oğlu için 2 aydır yürüyor ABD OĞLU İstanbul Yalçın Çalışkan
Azerbaycan'dan ödül

Azerbaycan'dan ödül
Arabesk şov

Arabesk şov
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
Aşkta 5'inci perde

Aşkta 5'inci perde
‘Masum ve Güzel'in babası

‘Masum ve Güzel'in babası
Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu

Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu
Bembeyaz buluşma

Bembeyaz buluşma
Ajan Leo!

Ajan Leo!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER