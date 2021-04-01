Oğlak ve kuzularla birlikte yaşıyor

Ardahan'ın Posof İlçesine bağlı Derindere Köyü'nde hayvancılık yapan, 5 çocuk annesi Nergis Çankaya (65), tüm gününü ahırdan evine getirdiği kuzu ve oğlaklar ile geçiriyor. Çankaya, torunlarına yün çorap örerken bir yandan da yavrularla ilgileniyor. Hayvanların sevgiye ihtiyacı olduğunu söyleyen hayvansever, "Bunar ayrı bir ilgi ve sevgiye muhtaç" dedi.

