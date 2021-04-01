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01 Nisan 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 17:30:00

Oğlak ve kuzularla birlikte yaşıyor

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Ardahan'ın Posof İlçesine bağlı Derindere Köyü'nde hayvancılık yapan, 5 çocuk annesi Nergis Çankaya (65), tüm gününü ahırdan evine getirdiği kuzu ve oğlaklar ile geçiriyor.

Ardahan'ın Posof İlçesine bağlı Derindere Köyü'nde hayvancılık yapan, 5 çocuk annesi Nergis Çankaya (65), tüm gününü ahırdan evine getirdiği kuzu ve oğlaklar ile geçiriyor. Çankaya, torunlarına yün çorap örerken bir yandan da yavrularla ilgileniyor. Hayvanların sevgiye ihtiyacı olduğunu söyleyen hayvansever, "Bunar ayrı bir ilgi ve sevgiye muhtaç" dedi.

Etiketler : Oğlak ve kuzular Ardahan Nergis Çankaya
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