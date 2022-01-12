OG'22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi'de Başlıyor

Kampa başvurular; öğrenci, gönüllü, eğitmen ve yatırımcı kategorilerinde gerçekleştirilecek. Mentörler, oyun sektörünün ustaları, eğitmenler ve organizasyon ekipleriyle birlikte 200'ü aşkın kişiden oluşması hedeflenen oyun geliştirme kampına başvurular 15 Ocak tarihinde sona erecek. Başvurular ve detaylı bilgiler www.oyunlagelecek.com ve www.digiage.com.tr adreslerinde yer alıyor. 23-30 Ocak tarihleri arasında Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek olan kamp, yoğunlaştırılmış programlardan oluşan 60 saatlik eğitim ve konferanslardan oluşuyor.

Oyun Geliştiriciler için Yatırımcıyla Buluşma Fırsatı

Katılımcılar bir hafta boyunca dijital oyunlar üretecek ve sektörün beğenisine sunacak. Odak seminerlerin ve özel konferansların olacağı kış kampında, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın birçok ülkesinden yatırımcılar ağırlanacak. Yüz yüze görüşmelerle ve çevirim içi sunumlarla ulaşacağımız oyun yatırımcılarından, 23 Ocak Pazar günü Bilişim Vadisi'ne gelen katılımcılar, oryantasyon programından sonra takımları ile çalışmaya başlayacak. Katılımcılar, kampın son günü olan 30 Ocak Pazar günü yapılacak sunum sonrası ürettikleri oyunları sektörle paylaşacak. Katılımcıların üretmeleri beklenen oyunlar için özel bir tema bulunmuyor. Takımlar daha önce geliştirmeye başladıkları oyunlarını bu kampta da geliştirmeye devam edebilecek. Oyun geliştiriciler, yazılımcılar ve tasarımcılar eksik olan üyelerini kampta tamamlayabilecekler.

Kampa Çevrim İçi Katılım da Mümkün

OG'22 DIGIAGE Kış Kampında kurulan takımlara çevrim içi katılım imkânı da sunuluyor. Dijital platformlar yardımıyla kampa yurt dışından akademisyenler ve sektörün önemli temsilcileri de katkı sağlayacak. Dijital oyun ve animasyona dair alanında uzman kişiler sektörün mevcut durumu hakkında önemli bilgilerin paylaşılmasına katkı sağlayacak.

Oyun Geliştiriciler için Uçtan Uca Destek

Bilişim Vadisi DIGIAGE, oyun ekosistemi için yepyeni fırsatlar sunuyor.

Ücretsiz alt yapı ve teknik destekler başta olmak üzere oyun geliştirici, yayıncı ve yatırımcılara sunulan her türlü imkân kamp süresince katılımcılarla paylaşılacak.