  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, koronayla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
29 Mayıs 2020 Cuma 18:10:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 18:15:00

Ofis ve bürolarda alınması gereken önlemler neler? İşte normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

ABONE OL

Normalleşme süreci ile beraber ofis ve bürolarda uzaktan çalışma sistemi sona ermeye başladı. Tekrar iş yerlerine dönenlerin ise virüsten korunmak için uyması gereken bir dizi kural var. Peki Ofis ve bürolarda alınması gereken önlemler neler? İşte normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar

Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yerinin girişine veya görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmeli.

• İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılmalı.

• Personelin birbiriyle ve müşterilerle aralarında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde düzenlenmeli.

• Müşteriler iş yerine tek başlarına girmeli. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmeli.

• İş yerine misafir alınmamalı.

• İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalı.

MÜŞTERİLER İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalı.

• Ödemelerde mümkünse temassız kredi kartı tercih edilmeli.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

PERSONEL İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

• Çalışan personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Çalışırken bu belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• İş yerinde çalışma düzeni, gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalı.

• Çalışanlar, diğer çalışanlar ve müşteriler ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılmalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması konusunda uyarılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

İŞ YERİ HİJYENİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

• İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılmalı. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER