Ofis ve bürolarda alınması gereken önlemler neler? İşte normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar

Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yerinin girişine veya görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmeli.

• İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılmalı.

• Personelin birbiriyle ve müşterilerle aralarında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde düzenlenmeli.

• Müşteriler iş yerine tek başlarına girmeli. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmeli.

• İş yerine misafir alınmamalı.

• İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalı.

MÜŞTERİLER İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalı.

• Ödemelerde mümkünse temassız kredi kartı tercih edilmeli.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

PERSONEL İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

• Çalışan personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Çalışırken bu belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• İş yerinde çalışma düzeni, gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalı.

• Çalışanlar, diğer çalışanlar ve müşteriler ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılmalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması konusunda uyarılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

İŞ YERİ HİJYENİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

• İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılmalı. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.