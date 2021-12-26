Ödüllü berber kapınızda

Köy köy gezmeye başlayan ödüllü berber, bir ayda 10 köyde 70 çocuğun tıraşını ücretsiz yapıp, yüzleri gülümsetti.



MUHTARLARDAN YARDIM ALDI

Muş'un Bulanık İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki berber Doğan Akdeniz, Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen yarışmaya katıldı. "Saç Kesim Makas" ve "Saç Kesim Makine Makas" kategorilerinde dünya dördüncüsü oldu. Dereceyle memleketine dönen Doğan Akdeniz, köy çocukları için ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Köy muhtarlarıyla görüştü.

KAPI KAPI, EV EV DOLAŞACAK

"Köy çocukları tıraşsız kalmasın" sloganıyla yola çıkan ödüllü berber Akdeniz bir aylık süre içinde 10 köyde 70 çocuğu sevindirdi. Akdeniz, "Köyde saçlarımız uzadığında kestirme şansımız olmuyordu. Bunları hiç unutmadım. Hiç tıraş olmamış, ilçeye gidip berber yüzü görmemiş çocuklar gördüm. Onların mutlu olmasını sağlamak benim için de gurur verici bir an oluyor. Kapı kapı, ev ev çocukların saçlarını kesmeye devam edeceğim" dedi.

Doğan Akdeniz, saç tıraşı yaptığı çocukların yanından ayrılırken duygusal anlar yaşıyor.



Çocuklardan Bekir Kaya saçlarının çok uzadığını, ilçe merkezine gidip tıraş olamadığını söyleyerek, "Doğan abi gelip bizi tıraş etti. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocukları tıraş olan Çetin Kaya "Bu hizmeti çocuklara verdiği için teşekkür ederiz. Daha önce kendi imkanlarımızla tıraş ediyorduk. Şimdi Doğan bey geldiği için çok mutlu olduk. Köyümüzde berber yok, ilçe de bize uzak. Kendi imkanlarımızla berbere gidemiyoruz" diyor.