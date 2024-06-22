VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Makarnacı açtıran tarif!
İstek değil, ihtiyaç! Tatil bavulunda mutlaka olması gerekenler...
Türk Telekom'dan kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm
En pahalısı İsviçre, en ucuzu Türkiye
Obez kedi pilatesle kilo verdi
Siperden çıkarıldı, cephelerde okutuldu
22 Haziran 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 10:00:00

Obez kedi pilatesle 6 kilo verdi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Ankara'da yaşayan Şiraz isimli kedi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, 5 ayda 6 kilo verdi.

Ankara'da yaşayan Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı.

Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 10 kiloya yaklaştığını fark edince Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.

Veteriner hekim gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, 5 ayda 6 kilo verdi.

Etiketler : obez kedi kilo
Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Bir hayalini daha gerçekleştirdi
'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap

'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap
Mayo ile marş söylenmez!

Mayo ile marş söylenmez!
Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum

Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum
ABD'li ünlü şarkıcı gözaltına alındı

ABD'li ünlü şarkıcı gözaltına alındı
Hayalini açıkladı

Hayalini açıkladı
Performans gecesi

Performans gecesi
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX