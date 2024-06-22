Obez kedi pilatesle kilo verdi

Obez kedi pilatesle 6 kilo verdi
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Ankara'da yaşayan Şiraz isimli kedi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, 5 ayda 6 kilo verdi.
Ankara'da yaşayan Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı.
Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 10 kiloya yaklaştığını fark edince Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.
Veteriner hekim gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, 5 ayda 6 kilo verdi.