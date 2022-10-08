Obez çift toplam 155 kilo verdi

İzmit'te yaşayan veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç (30) ve eşi Aykut Kılıç (30), mide baypas ve tüp mide operasyonlarının ardından toplam 115 kilo verdi. 155 kilo olan Zişan Şankazan Kılıç, 85 kilo verip 70 kiloya düşünce yaşam konforunun yerine geldiğini, 125 kilodan 95 kiloya düşen Aykut Kılıç ise çevresinin kendisini tanıyamadığını söyledi.

Çocukluk yıllarından beri kilo problemlerinin olduğunu söyleyen Zişan Şankazan Kılıç, "Gastrik baypas ameliyatı oldum, yaklaşık 3 sene önce. 150 küsur kiloydum ve şu anda 70 kiloya kadar düştüm, yaklaşık 85 kilo verdim. Kilo verdikten sonra bir kere bütün hayatınız değişiyor, her şey çok farklı" dedi. Aykut Kılıç da, "10 kilo daha verme hedefim var" diye konuştu.

Kilo verme sürecinde eşiyle sürekli birbirlerine destek olduklarını anlatan Aykut Kılıç, "Sırt sırta vererek sağlıklı bir şekilde formda kalmaya devam edeceğiz" dedi.