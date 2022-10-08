VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Bakan Koca'dan palyatif bakım hizmetlerine ilişkin açıklama
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği
Toprak Razgatlıoğlu Superbike Portekiz ayağının ilk yarışında zafere ulaştı
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
Edirne'de 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Almanya'da kritik seçim: Aşırı sağ tehlikesi
Fransa'da akaryakıt çalışanlarının grevi genişliyor
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Le Monde: Fransa, güç kaybettiği Afrika'da askeri emellerini yeniden konumlandırıyor
EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso: Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz
Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday
KKTC'de Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
Türkiye, Kuzey Kutbu'na ilgisini Spitsbergen Anlaşması'na katılarak pekiştirecek
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
Rusya, Ukrayna cephesinde Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanı'nı değiştirdi
BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama
"Dağlarda bir tek terörist kalmayacak"
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
08 Ekim 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 19:00:00

Obez çift toplam 155 kilo verdi

ABONE OL

İzmit'te yaşayan veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç (30) ve eşi Aykut Kılıç (30), mide baypas ve tüp mide operasyonlarının ardından toplam 115 kilo verdi.

İzmit'te yaşayan veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç (30) ve eşi Aykut Kılıç (30), mide baypas ve tüp mide operasyonlarının ardından toplam 115 kilo verdi. 155 kilo olan Zişan Şankazan Kılıç, 85 kilo verip 70 kiloya düşünce yaşam konforunun yerine geldiğini, 125 kilodan 95 kiloya düşen Aykut Kılıç ise çevresinin kendisini tanıyamadığını söyledi.

Çocukluk yıllarından beri kilo problemlerinin olduğunu söyleyen Zişan Şankazan Kılıç, "Gastrik baypas ameliyatı oldum, yaklaşık 3 sene önce. 150 küsur kiloydum ve şu anda 70 kiloya kadar düştüm, yaklaşık 85 kilo verdim. Kilo verdikten sonra bir kere bütün hayatınız değişiyor, her şey çok farklı" dedi. Aykut Kılıç da, "10 kilo daha verme hedefim var" diye konuştu.

Kilo verme sürecinde eşiyle sürekli birbirlerine destek olduklarını anlatan Aykut Kılıç, "Sırt sırta vererek sağlıklı bir şekilde formda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Etiketler : Obez çift toplam 155 kilo verdi Kilo verme Aykut Kılıç Zişan Şankazan Kılıç
‘Kuzum' benim!

‘Kuzum' benim!
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
10'u bir yerde

10'u bir yerde
Bildiğimi okurum

Bildiğimi okurum
Oğulcan'dan destek

Oğulcan'dan destek
Barışma sonrası Tayland tatili

Barışma sonrası Tayland tatili
Aşk acısı teklisi

Aşk acısı teklisi
Kendimi izlerken eleştiririm

Kendimi izlerken eleştiririm
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX