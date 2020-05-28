O ilde vaka sayısı artıyor! Vali uyardı
Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gözlenen Malatya'da vaka sayısında artış görülmeye başlandı. Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak kurallara riayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.
Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Baruş, paylaşımında, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et" ifadelerini kullandı.