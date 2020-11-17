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17 Kasım 2020 Salı 15:35:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 15:35:00

O bakışların sırrı çözüldü

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Dakikalarca kıpırdamadan mazgalları gözetleyen köpeğin, kısa süre önce sel sırasında ortaya çıkan fareleri kovalayıp birini yakaladığı ortaya çıktı. Esnaf “Ne yavrusunu düşürdü, ne de travma geçiriyor, derdi fare” dedi.

Caddede sürekli mazgala bakması nedeniyle son bir aydır Kocaeli İzmit’te tüm dikkatleri üzerine çeken köpek için herkes seferber olmuştu. “Yavrusunu mazgala düşürmüş olabilir”, “Mazgalla ilgili kötü bir anıya sahip olduğu için travma geçermiş olabilir” gibi birçok yorumlar yapıldı. Vatandaşlar dışında itfaiye ekipleri de mazgallarda inceleme yaptı ancak tüm bunlar sonuçsuz kaldı.

TANIK OLAN ESNAF ANLATTI

Sonunda daha önce tanık oldukları bir olayı anlatan esnafın anlatımlarıyla sır çözüldü. Esnaf Taner Savder, “20-25 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı çıkan fareleri kovalamıştı. Şimdi de yine fare çıkar mı diye devamlı mazgalları geze geze bakıyor” dedi. Diğer esnaf da, köpekte herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz” diye konuştu.

İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi’nde her gün mazgallara bakan köpek, ilgi odağı oldu. Tüm mazgalları gözleyen köpek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor. Vatandaşlar “Daha önce bir ismi yoktu şuan ismi mazgal olarak kaldı” diyor.

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