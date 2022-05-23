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23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00

Nurullah Dede mezarlığın gönüllü çalışanı

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Nurullah Ersöz(74), yıllar önce ilk eşini hastalıktan, 4 yıl önce de torununu trafik kazasında kaybetmesinin ardından her gün mezarlığa gidip, kimsesizlerin mezarlarının bakımını yapıp, taşlarında silinen yazılarını yeniliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Nurullah Ersöz(74), yıllar önce ilk eşini hastalıktan, 4 yıl önce de torununu trafik kazasında kaybetmesinin ardından her gün mezarlığa gidip, kimsesizlerin mezarlarının bakımını yapıp, taşlarında silinen yazılarını yeniliyor.

Etiketler : Nurullah Dede Tekirdağ Çerkezköy ilçesi
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