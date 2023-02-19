Nurhak'ta enkaz altında kalan inek depremin 13'üncü gününde kurtarıldı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Nurhak'ta görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesindeki ekipler, hayatın normalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüzöz'ün talimatlarıyla ilçede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kullar Mahallesi'nde çalışma yürüten Muş ekibi, depremin 13'üncü gününde enkaz altında kalan ineğe ulaştı.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu canlı olarak çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Hayvanına kavuşan besici, ekiplere teşekkür etti.