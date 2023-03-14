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14 Mart 2023 Salı 21:17:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 21:17:00

Nurdağı'nda 72 aile prefabrik evlere yerleştirildi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 72 aile, yapımı tamamlanan prefabrik evlere yerleştirildi.

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için Nurdağı'nda yapımına başlanan 1068 prefabrik ve yığma yapıdan 72'si tamamlandı.

AFAD Koordinasyon Merkezi yanında yapımı tamamlanan prefabrik evlerin anahtarları, ailelere teslim edildi. Çocuk oyun alanları, okulları, sosyal donatı alanlarıyla depremzedelere kalıcı konutlara yerleşene kadar yuva olacak evlerin hızla tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Anahtarını teslim alarak ailesiyle evine yerleşmeye çalışanlardan Hasan Önder, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kötü günlerin geride kalması için kendilerine destek olanlara teşekkür eden Önder, "Bizi bu dar günde kurtardılar, sağ olsunlar, var olsunlar, çadırda kalıyoruz, ister istemez soğuk oluyor. Buraya geçince sıkıntılarımız bir nebze olsun azalacak." dedi.

Kasım Kılıç da evi çok beğendiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden Allah razı olsun, güzel evler yapmışlar. Bugün de anahtarlarımızı teslim aldım. Bundan iyisi can sağlığı" diye konuştu.

"BU EVİ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİK, DÜNYA BİZİM OLDU"

Hacer Çıngı, depremden önce 2'nci katta oturduğunu belirterek, "Depremde duvarlar üstümüze geldi, zorlukla çıktık. Şu anda evdeyiz, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Önce çadır, battaniye yiyecek ve içecek verdiler. Bu evi de görünce çok sevindik, dünya bizim oldu" ifadelerini kullandı.

Yasemin Çil, büyük bir felaket yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Her şeyimizi kaybettik, Rabbimden geldi, yapacak bir şey yok, bir imtihandan geçiyoruz. Çadırda yaşıyorduk elhamdülillah şu an evimiz oldu. O kadar mutluyum ki ev alırken bu kadar mutlu olmamıştım. Allah bundan aşağı düşürmesin, çok mutluyum. Bu duruma hiç üzülmedim, çünkü biz biliyoruz ki Rabbim alır Rabbim verir. İnancımız tamdır. Bunun bir imtihan olduğunun bilincindeydik. Hiçbir zaman isyan etmedim."

Etiketler : Deprem AFAD Kahramanmaraş

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