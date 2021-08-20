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20 Ağustos 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 18:30:00

'Nükleere' kadın eli değdi

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Tüm iş kollarında söz sahibi olan kadınlar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu projesindeki başarılarıyla da adlarından söz ettiriyor. Akkuyu Nükleer A.Ş.'de mühendislikten avukatlığa kadar birçok önemli pozisyonda 1000 kadın görev yapıyor.

65 YILLIK BİR HAYAL GERÇEKLEŞECEK

Mersin'deki Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ülkeye temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı sağlamanın yanında 65 yıllık nükleer enerji hayalini de gerçeğe dönüştürmüş olacak. Bu hayalin gerçekleştirilmesinde en önemli rollerden birini de kadınlar üstleniyor. Tüm iş kollarında olduğu gibi nükleer alanda da söz sahibi olan kadınlar, Akkuyu projesindeki başarılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

TARİHE İSİMLERİNİ YAZDIRACAKLAR

Akkuyu Nükleer A.Ş.'de mühendislikten avukatlığa kadar birçok önemli pozisyonda 1000 kadın görev yapıyor. Kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış kadınlar, sahadaki koşulları, başarılarını ve böylesine büyük projede görev almanın kendileri için önemini anlattı. Tarihe isimlerini yazmaya hazırlandıklarını söyleyen kadınlar, "Ülkemize çok faydalı ve çok önemli bir proje kazandırıyoruz. Bu proje geleceğimize ışık tutuyor" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'de avukat olarak görev yapan Naila Atmaca "Akkuyu nükleer, sadece bir enerji projesi değil Akkuyu nükleer ülkemizdeki evlere ışık getirecek, gençliğimize, geleceğimize ve insanlığımıza ışık tutacak bir projedir" diyor.

Projenin Bilgi İletişim Teknolojileri Birimi'nde uzman olarak çalışan Seda Yürekli, Rusya'da 6,5 yıllık eğitimin ardından bu işe başladığını anlattı. Yürekli, Türk kadını olarak yaptığı işin çok heyecan verici olduğunu belirtti.

Şirketin insan kaynakları direktörlüğünde kıdemli uzman olarak görev alan Burul Bugubaeva da kadınlara iş sağlayan proje olarak nitelendirdiği Akkuyu NGS'de yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Etiketler : nükleer akkuyu nükleer mersin kadın naila atmaca
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