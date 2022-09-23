Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin yarın 07.00-14.30, pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu ifade etti.
Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle" ifadelerini kullandı.
KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz teyakkuz halinde.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 23, 2022
✅Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli.
��️��Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır +
- Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
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