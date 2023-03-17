Nüfus Müdürlükleri adres bayanı için saat 23:59'a kadar açık
Kaynak: İHA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün saat 23:59'a kadar açık olacağı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri adres değişikleri çerçevesinde nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59'a kadar açık bulundurulacağını bildirdi.
Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildi.
- Yıkılan site ile ilgili ifade veren müteahhit: Yumuşak zemine denk gelince vazgeçtim
- Devlet korumasına alınan depremzede 2 bebek DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu
- Nüfus Müdürlükleri adres bayanı için saat 23:59'a kadar açık
- İşe gitmek isterken depremde yıkılan binanın altında kaldı
- BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
- Enkazdan çıkan kemanla moral