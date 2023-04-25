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25 Nisan 2023 Salı 15:56:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 15:56:00

Nüfus bir günde 4'e katlandı

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Denizli'nin ilçesi Çameli'nin nüfusu, Ramazan Bayramı nedeniyle gurbetteki ve yerli turistlerin akınıyla 4 katına çıktı.

Denizli'nin 18 bin nüfuslu ilçesi Çameli'nin nüfusu, Ramazan Bayramı nedeniyle gurbetteki ve yerli turistlerin akınıyla 4 katına çıktı. 18 binlik ilçenin nüfusu 50 bin oldu. Yoğunluğun hakim olduğu ilçede, otellerde boş yer kalmadığı belirtildi.

Turizm açısından son yıllarda önemli bir konuma yükselen Denizli'nin Çameli ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Gurbetteki ve Denizli'de ikamet eden Çamelili vatandaşlarında ilçeye gitmesiyle 18 bin nüfusu bulunan ilçede nüfusun 50 binin üzerine çıktığı belirtildi. İlçe sakinleri ilk kez böyle bir yoğunluğa şahit oldukları belirtilirken, sokaklar İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Burdur, Muğla ve Malatya illerinden gelen yerli turistlerin araçları ile doldu.

İlçedeki oteller dışardan tatil için gelen yerli turistlerle dolduğu boş yerin kalmadığı ifade edildi.

Etiketler : denizli çameli nüfus
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