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Nisa bebeğin annesi Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu
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17 Mayıs 2022 Salı 14:33:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 14:33:00

Nisa bebeğin annesi Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu

Kaynak: AA

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3 aylık Nisa S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu.

İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yazılan yazıya cevap gelmediğini belirtti.

Duruşmada söz verilen sanık, daha önce yaptığı savunmalarının geçerli olduğunu ve tekrar ettiğini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerin tahliye edilmesini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük bir oranda toplanmış olması ve alacağı ceza miktarının da dikkate alınarak tahliyesi edilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın, tutuklu kaldığı süre, tutuklamanın tedbir mahiyetinde oluşu ve karartılacak delilin bulunmayışı nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Pendik'te 29 Mart'ta boş bir arazide battaniyeye sarılmış bulunan bebek, sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Terk edilen bebeğe, sütannelik yapan tıp teknikeri Büşra Durmaz tarafından "Nisa Mihriban" ismi verilmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen anne Ebru S. gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Nisa Mihriban Pendik bebeğin annesinin tahliyesine karar verildi
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