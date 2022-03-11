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11 Mart 2022 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 12:43:00

Nihan Çelik, Sır Gibi Sakladığı Yeni Şarkısının Çalışmalarına Başladı

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Yıldız ile tüm müzik sektörünün dikkatini çeken Nihan Çelik, yeni parçası üzerinde çalışmaya başladı. Şarkının adı şimdilik sır gibi saklanıyor.

Noah Entertainment etiketi ile çıkan Yıldız isimli şarkısı hem video paylaşım sitesi Youtube'da hem de müzik dinleme platformlarında büyük beğeni toplayan Nihan Çelik, yeni şarkısının hazırlıklarına da başladı.

Yeni Parçanın Çalışmalarına Başladı

Müzik piyasasında henüz Yıldız şarkısının etkisi geçmemişken, yeni parça çalışmalarına başlayan Nihan Çelik, yine fırtına gibi eseceği bir eser ile dinleyicisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Yıldız teklisinde müzik dünyasının önde gelen isimleri ile çalışan Çelik'in yine aynı isimler çalışması bekleniyor.

Henüz parçası ile ilgili bilgi vermeyen sanatçı, "Yine dinleyenlerin beğeneceği ve dillerinden düşüremeyeceği bir şarkı yapacağım. Eserin birçok noktasında süren çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şimdilik Yıldız ile müzik dünyasını sarstığımız gibi yeni parçamızla da aynı etkiyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum" dedi.

Noah Entertainment etiketiyle çıkacak olan yeni parça yine Youtube, Spotify, ITunes gibi müzik platformları içerisinde yerini alacak.

Yıldız Parçasının Etkisi Geçmeden Bir Yenisi Gelecek Hareketli ve müziğin birçok alanında örnekler sunan Yıldız, dinleyenlerin dilinden düşmüyor. Türkçe pop alanında son dönemde yükselen yıldızlar arasında gösterilen Nihan Çelik, henüz bu parçanın etkisi geçmeden yeni şarkısı ile yine bir numarayı hedeflediğini söyledi.

"Yıldız ile birçok platformda bir numaraya çıktık. Hem R&B hem de Türk popunun esintilerini sunmaya çalıştık. Bu sayede geniş bir kitleye hitap etme başarısı gösterdik. Gelen güzel yorumlar sonrasında yeni parçamız için çalışmaya başlama kararı aldık. Böylece ilk teklimizin etkisi bitmeden bir diğeri ile de dinleyicilerimizin karşısında olacağız"

Hayran Kitlesi Her Geçen Gün Büyüyor

Noah Entertainment etiketi ile çıkan Yıldız, Nihan Çelik'in hayran kitlesini de her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Sanatçı, müzik dinleme platformu ITunes'ta en çok satın alınan parçalarda bir numaraya yükselmesinin ardından tüm radyo ve televizyon kanallarında en çok yayınlanan şarkı listesinde de 17. sıraya kadar çıktı.

Etiketler : Noah Entertainment Nihan Çelik ITunes
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