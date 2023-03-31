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31 Mart 2023 Cuma 00:58:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 00:58:00

Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

A.K. (26) idaresindeki tarım ilacı yüklü kamyon, Aksaray-Adana kara yolunun Obruk köyü yakınlarında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : Niğde kamyon kaza

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