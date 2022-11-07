Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
Kaynak: AA
Niğde'de bir araçta 2 milyon 100 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüsü durdurdu.
Araçta gümrük kaçağı 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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