VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
"KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak"
İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
04 Mart 2024 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 10:15:00

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden M.E. idaresindeki 38 HP 574, Ö.S. yönetimindeki 38 AGA 564 ve H.Ö'nün kullandığı 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Ö.S. ve M.E. ile araçlarda bulunanlardan S.E. yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bölgeden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık." dedi.

Etiketler : nevşehir kayseri karayolu trafik kazası
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX