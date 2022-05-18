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18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00:00

Nesli tükenmek üzere olan Anadolu vaşağı Çorum'da görüntülendi

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Çorum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşağı, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

Çorum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşağı, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor" başlıklı paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Anadolu vaşağının dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu, bu nedenle birinci derece koruma altında bulunduğu vurgulanarak, aynı zamanda görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlar arasında yer aldığına işaret edildi.

Anadolu vaşağının, Orman Bölge Müdürlüğü personelince cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerine de yer verilen paylaşımda, "Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına ev sahipliği yapıyor." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Anadolu vaşağı Anadolu vaşağı Çorum ormanları Orman Bölge Müdürlüğü
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