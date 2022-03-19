Neşeli ayaklar yürüyüşüne hazırlık
Antalya Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için rengarenk çorapları süsledi.
Antalya Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için rengarenk çorapları süsledi. Öğrenciler, farkındalık gününde, süsledikleri çoraplarla Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek neşeli ayaklar yürüyüşüne katılacak.