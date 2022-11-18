VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ali Erbaş: Zekat konusunda hassas olunması gerekiyor
Altun: Ankara'daki buluşma Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymuştur
"Doğalgaz projesi Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden biri olacak"
İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
İngiltere'de öğrencilerin sınıflarda montlarını giymeleri gerekebileceği uyarısı yapıldı
Demir: Stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız
Gübre yüklü ilk Rus gemisi Afrika'ya hareket edecek
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Berlin hayvanat bahçesi kuş gribi vakasından dolayı kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin halkına başsağlığı
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Almanya'da eski bir asker, Rusya için "casusluk yapmaktan" hapis cezasına çarptırıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek
"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometreye çıkardık"
18 Kasım 2022 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 20:30:00

Nenesiyle iyileşti

ABONE OL

4 yıldır diyalize giren 6 yaşındaki Mira'ya anneannesinden böbrek nakli yapıldı. Ağrılarından kurtulduğunu söyleyen küçük kız, 'Nenem beni iyileştirdi' dedi.

4 yıldır diyalize giren 6 yaşındaki Mira'ya anneannesinden böbrek nakli yapıldı. Ağrılarından kurtulduğunu söyleyen küçük kız, 'Nenem beni iyileştirdi' dedi.

BÖBREKLERDE PROTEİN KAÇAĞI VARDI

Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Mira Karayılan, 2 yaşındayken böbreklerinde protein kaçağı olduğu belirlenince tedavi görmeye başladı. İlerleyen süreçte böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mira'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde periton diyaliz tedavisine başlandı.

'DİYALİZE GİRİNCE CANIM ACIYORDU'

Yaklaşık 16 saat diyalizde yatağa bağımlı kalan Mira'ya, anneannesi Sebiha Oğur (65), böbreğini bağışladı. 28 Temmuz'da anneanneden alınan böbrek Mira'ya nakledildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Mira, 'Diyalize girince canım acıyordu, kurtuldum. Nenem beni iyileştirdi" dedi.

ORGAN BAĞIŞLAYIN

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü'nde nakil sonrası tedavisi süren Mira Karayılan "Bir sürü kişi nakil bekliyor. Organ bağışlayın. Büyüdüm, iyileştim, okula gideceğim artık" dedi.

Etiketler : mira böbrek nakli organ nakli mira karayılan mira bebek gaziantep
Eleştiriler umurumda değil

Eleştiriler umurumda değil
Yorumlara sinirlendi

Yorumlara sinirlendi
Türkiye sevgisi

Türkiye sevgisi
‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'

‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'
Kardeşini ikizi sandılar

Kardeşini ikizi sandılar
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
77 yaşında 18'ine indi

77 yaşında 18'ine indi
Teoman'a dava şoku

Teoman'a dava şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX