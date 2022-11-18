Nenesiyle iyileşti
4 yıldır diyalize giren 6 yaşındaki Mira'ya anneannesinden böbrek nakli yapıldı. Ağrılarından kurtulduğunu söyleyen küçük kız, 'Nenem beni iyileştirdi' dedi.
4 yıldır diyalize giren 6 yaşındaki Mira'ya anneannesinden böbrek nakli yapıldı. Ağrılarından kurtulduğunu söyleyen küçük kız, 'Nenem beni iyileştirdi' dedi.
BÖBREKLERDE PROTEİN KAÇAĞI VARDI
Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Mira Karayılan, 2 yaşındayken böbreklerinde protein kaçağı olduğu belirlenince tedavi görmeye başladı. İlerleyen süreçte böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mira'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde periton diyaliz tedavisine başlandı.
'DİYALİZE GİRİNCE CANIM ACIYORDU'
Yaklaşık 16 saat diyalizde yatağa bağımlı kalan Mira'ya, anneannesi Sebiha Oğur (65), böbreğini bağışladı. 28 Temmuz'da anneanneden alınan böbrek Mira'ya nakledildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Mira, 'Diyalize girince canım acıyordu, kurtuldum. Nenem beni iyileştirdi" dedi.
ORGAN BAĞIŞLAYIN
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü'nde nakil sonrası tedavisi süren Mira Karayılan "Bir sürü kişi nakil bekliyor. Organ bağışlayın. Büyüdüm, iyileştim, okula gideceğim artık" dedi.
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