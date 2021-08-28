28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00:00
Nemrut'un şanslı bekçisi
"Güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nda görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Bilal Mente, 30 yıldır bölgenin güvenliğini sağlıyor.
Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Derneğini de kuran Bilal Mente "Bu gözler binlerce defa güneşin doğuşunu, batışını gördü. Bana sorsalar bu güzelliğe doydun mu? Cevabım, 'Hayır doymadım.' Sanki 30 yıl, dün gibiydi" diyor.