Nemrut'un şanslı bekçisi

Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Derneğini de kuran Bilal Mente "Bu gözler binlerce defa güneşin doğuşunu, batışını gördü. Bana sorsalar bu güzelliğe doydun mu? Cevabım, 'Hayır doymadım.' Sanki 30 yıl, dün gibiydi" diyor.