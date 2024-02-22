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22 Şubat 2024 Perşembe 07:03:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 07:03:00

Nemrut'u Karadeniz'e taşıdı

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Ordu Perşembe'de yaşayan Celal Kaya, yaptığı heykeller ile evinin bahçesini Nemrut Dağı'nın küçük haline benzetti.

Ordu Perşembe ilçesinde, taş oymacılığı sanatı ile uğraşan Celal Kaya, yaptığı heykeller ile evinin bahçesini Nemrut Dağı'nın küçük haline benzetti.

Heykeller, geçen yıllarda tarihi eser sanılarak ihbar edilse de 15-20 yıllık.

Evinin bahçesinin, Adıyaman ilinde 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı'nın efsanevi Kralı Antiochos Teos'un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı andırdığını söyleyen Kaya, "Güzel bir sanatın ortaya çıktığını düşünüyorum" diyor.

Etiketler : ordu celal kaya taş oymacılığı heykel
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