Nemrut'u canlandıran notalar

ZİRVEDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ



UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda, Sedat ve Selahattin Akar kardeşler konser verdi. Adıyaman Valiliği ve Kahta Kaymakamlığı tarafından Nemrut Perseid buluşmaları kapsamında "Battaniyeni al gel, konser ve çorbalar bizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler konser dinlerken, ikram edilen sıcak çorbalarla yıldızları izleme imkanı yakaladı.

HAVA SOĞUK OLMASINA RAĞMEN!



Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, havanın soğuk olmasının konseri etkilemediğini söyledi. Vali Çuhadar, "Burası 2 bin 150 metre rakıma sahip ve rüzgar var, hava soğuk ama ilgi çok yoğun. Nemrut Dağı sırlarla dolu bir yer. Halen içerisinde ne olduğu bilinmiyor. Bazı tezlere göre Kral l. Antiochos'un mezarı var. Burada, yaklaşık 500 kişi var şu an. Ben etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.