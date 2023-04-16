Nemrut'a sezonun ilk turist kafilesi
Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.
Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yıllarında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. Sezonun ilk turist kafilelerini ağırlamaya başlayan bölgeye gelen gezginler, rehberler eşliğinde Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceleyerek fotoğraflar çekiyor.