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Nemrut'a sezonun ilk turist kafilesi
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16 Nisan 2023 Pazar 16:02:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 16:02:00

Nemrut'a sezonun ilk turist kafilesi

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Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.

Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yıllarında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. Sezonun ilk turist kafilelerini ağırlamaya başlayan bölgeye gelen gezginler, rehberler eşliğinde Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceleyerek fotoğraflar çekiyor.

Etiketler : nemrut turist kommagene krallığı
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