Ne kadar sabırlısın?

Ne kadar sabırlısın?

Sabır, günlük yaşamımızda önemli bir yer tutar. Trafikte sıkışmak, uzun kuyruklarda beklemek veya bir arkadaşımızın geç kalmasını sabırla karşılamak bazen zorlayıcı olabilir. Peki, senin sabır seviyen ne durumda? Teste başlayalım...



SORU 1: TRAFİKTE SIKIŞTIĞINDA NE YAPARSIN?



a) Sakin kalır ve beklerim. - 5 puan

b) Biraz sinirlenir, ama beklerim. - 3 puan

c) Korna çalar ve sabırsızlanırım. - 1 puan

SORU 2: UZUN BİR KUYRUKTA BEKLERKEN NASIL HİSSEDERSİN?



a) Beklemekten rahatsız olmam. - 5 puan

b) Hafifçe huzursuz olurum. - 3 puan

c) Çok sabırsızlanır ve kızarım. - 1 puan

SORU 3: BİR ARKADAŞINLA BULUŞTUĞUNDA O GEÇ KALIRSA NASIL TEPKİ VERİRSİN?



a) Anlayış gösteririm ve beklerim. - 5 puan

b) Biraz sinirlenirim ama beklerim. - 3 puan

c) Hemen arar ve neredesin diye sorarım. - 1 puan

SORU 4: İNTERNETTEN SİPARİŞ VERDİĞİNDE KARGONUN GELMESİ GECİKİRSE NE YAPARSIN?



a) Beklerim, sorun etmem. - 5 puan

b) Biraz sinirlenirim ama beklerim. - 3 puan

c) Hemen müşteri hizmetlerini ararım. - 1 puan

SORU 5: KARMAŞIK BİR PROBLEMİ ÇÖZERKEN NE KADAR SÜREDE VAZGEÇERSİN?



a) Uzun süre uğraşırım ve pes etmem. - 5 puan

b) Biraz uğraşırım ama sonra yardım ararım. - 3 puan

c) Hemen sinirlenir ve bırakırım. - 1 puan

SORU 6: BİR FİLMİ VEYA DİZİYİ İZLERKEN REKLAM ARASI VERİLİRSE NE YAPARSIN?



a) Sabırla beklerim ve ara sırasında başka şeyler yaparım. - 5 puan

b) Biraz sinirlenirim ama beklerim. - 3 puan

c) Hemen kanalı değiştiririm. - 1 puan

SORU 7: YENİ BİR BECERİ ÖĞRENİRKEN NE KADAR SÜREDE BAŞARIRSIN?



a) Uzun süre pratik yapar ve öğrenene kadar pes etmem. - 5 puan

b) Biraz pratik yapar, zorlanırsam bırakırım. - 3 puan

c) Hemen sıkılır ve vazgeçerim. - 1 puan

PUANLAMA:



- 30-35 PUAN: Tebrikler! Çok sabırlı bir insansın. Zorluklara karşı dayanıklısın ve beklemek seni rahatsız etmiyor.

- 20-29 PUAN: İyi bir sabır seviyen var. Bazı durumlarda sabırsızlanabilirsin ama genellikle sakin kalmayı başarıyorsun.

- 7-19 PUAN: Sabırlı olmakta zorlanıyorsun. Beklemek ve zorluklarla başa çıkmak sana zor geliyor. Daha fazla sabır geliştirmek için çalışabilirsin.