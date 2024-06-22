Ne alaka demeyin! Sivrisinekler yok oluyor

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22 Haziran 2024 Cumartesi 16:56:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 16:56:00

Ne alaka demeyin! Bu yöntemle sivrisinekler yok oluyor

Kaynak: GUNES.COM

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Sivrisineklerin küçük ve sesli bir canlı olduğunu varsayarsak potansiyel düşmanlarımız olmadıklarını hatırlayalım. Sivrisinekler mekanın sahibi olduğunu düşünürken sivrisinekleri kovma yöntemlerini açıklayalı. İşte sivrisinekleri öldürme yöntemleri…

Sivrisinekler, yaz mevsimlerinde yıllardır tanışıyormuşuz gibi davransalar da çileden çıkmak yok! Heybetiyle 'ben buradayım ve senden ısırık alacağım' diyemeyen sivrisinekler için aksiyete havuzuna girmemize gerek yok. 15 kHz (15 kilo-Hertz: saniyede 15.000 titreşim) frekansında sesten kaçan sivrisinekler için kendimizi yormadan kısa çözümler hazırladık. Gün sivrisinekleri zorbalama günüdür. İşte Detaylar...

Yazık alanlarda ya da köy yerlerinde sivrisinekleri uzaklaştırmak adına kimyasal sivrisinek kovucu ürün ya da okaliptusun kokusu bulamıyorsanız üzülmeyin! A,b,c planımız devreye giriyor. Evde doğal yollarla sivrisineği nasıl kovarız? İşte sivrisinekleri yoldan çıkarma taktikleri...

Sivrisinekler keskin kokulardan hiç hoşlanmazlar. Bu her keskin kokuya duyarlı olup kaçacakları anlamına gelmez. Mesela favori parfümünüzü sivrisineğin üstüne sıkmanız, onu bir sonraki sivrisinek buluşmasına hazırlamaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır.

Türk kahvesiyle sivrisineği zorbalama yöntemleri;

Cam kavanozun içine türk kahvesi koyarak türk kahvesini çakmak ile yakın. Sivrisineklerin korkup kaçtığını göreceksiniz.

Bir kaba sıcak su doldurun ardından toz şeker ve deterjan ekleyin. Son dokunuş olarak sirke ekleyin. Sivrisineklerin yavru yetişkin ayırt edilmeden içine düşerek baygınlık geçirdiğini göreceksiniz.

Lavanta, nane, çay ağacı ve okaliptüs Yağlarını bir kaba koyup, suyla seyrelttikten sonra da sivrisineklerin çifte baygınlık geçirdiğini göreceksiniz!

Etiketler : sivrisinek kovma sivrisinek öldürme evdeçözümler
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