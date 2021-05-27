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27 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00

Nazar boncuğuna can suyu

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde 7 bin metreküp su taşınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu projeyle Meke Gölü eski günlerinde olduğu gibi ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak. Bu projeyle göl ve çevresi yeniden kamp yapanların ve turistlerin cazibe merkezi olacak" dedi.

Kurum, Meke Gölü'ne su taşınacak atık su arıtma tesisinin, 8,5 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getirdi. Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: "Atık su arıtma tesisinden, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşıyacağız. İnşallah bir yılın sonunda ise 2 milyon 532 bin metreküp suyu gölümüze taşımış olacağız. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5'i kullanılıyor. Hedefimiz bu oranı artırmak. İklim değişikliğiyle ilgili 2030'larda, 2050'lerde artık tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği ve suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları da atmak durumundayız. Biz de Meke Gölü'ndeki izolasyonu sağlayarak arıtma tesisimizdeki suyu bu gölümüze taşıyacağız. İnşallah farklı su kaynaklarıyla da burayı besleyerek Meke Gölü'nün daha da canlanmasını sağlayacak adımları atacağız."

Öte yandan fotoğraf ve doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan bölgede oluşan 350'den fazla obruk ile Meke Gölü'nün UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırılması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Etiketler : murat kurum çevre bakanı meke gölü
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