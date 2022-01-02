Nasrettin Hoca'dan engellilere hediye

TOKAT'ın Zile ilçesinde Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, yılbaşında Nasrettin Hoca kostümü ile evler ziyaret edilerek 65 engelli çocuğu oyuncak dağıtıldı. Eşeğe ters binen Nasrettin Hoca kostümlü dernek görevlisi ilçe merkezi ve köylerde yaşanan çocuklara oyuncak hediye edip, yeni yıllarını kutladı.