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02 Ocak 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 16:00:00

Nasrettin Hoca'dan engellilere hediye

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | GüncelTOKAT'ın Zile ilçesinde Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, yılbaşında Nasrettin Hoca kostümü ile evler ziyaret edilerek 65 engelli çocuğu oyuncak dağıtıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, yılbaşında Nasrettin Hoca kostümü ile evler ziyaret edilerek 65 engelli çocuğu oyuncak dağıtıldı. Eşeğe ters binen Nasrettin Hoca kostümlü dernek görevlisi ilçe merkezi ve köylerde yaşanan çocuklara oyuncak hediye edip, yeni yıllarını kutladı.

Etiketler : Nasrettin Hoca TOKAT Zile ilçesi
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