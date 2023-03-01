Nasreddin Hoca ile moral buldular

Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremzede çocukların deprem travmalarını atlatmalarına yardımcı olabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar için hazırlanan kek, meyve suyu ve sütler Nasreddin Hoca ve Şirin Baba karakterleriyle çocuklara ulaştırıldı.