NASA'dan hasar haritası

NASA Jet İtki Laboratuvarından açıklama yapan jeofizikçi Eric Fielding, depremlerin çok büyük ve güçlü olduğunu ifade ederken birçok şehrin ve ilçede büyük bir sarsıntı yarattığını ifade etti. Fielding, Kahramanmaraş'taki ilk depremi, 1906'da San Francisco şehrini yerle bir eden depreme benzettiklerini aktardı.

Paylaşılan harita, Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçesi ve Gaziantep Nurdağı'nın bazı kısımlarını içeriyor. Koyu kırmızı noktalar binalar ve altyapılardaki ağır hasarı ve bölgenin görüntüsündeki olası değişiklikleri ortaya koyuyor. Diğer yandan turuncu ve sarı kısımlar ise orta derecede ve kısmen hasar gören yerleri gösteriyor. Her noktanın da yaklaşık 30 metrelik bir alana tekabül ettiği belirtiliyor.