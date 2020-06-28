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Narkozun etkisinde abdest aldı
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28 Haziran 2020 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 15:29:00

İstanbul'da narkozun etkisiyle abdest alan Mehmet Amca

Kaynak: İHA

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İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken abdest alan amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı.

Coşkun’un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun’un videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.

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