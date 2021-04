Nakil kalple devri alem

İzmirli Osman Can (28), kalp hastalığı nedeniyle sokağa çıkamadan, okula gidemeden geçirdiği yılların acısını nakil kalbiyle diyar diyar dolaşarak çıkarıyor. 22 yaşındayken, yeni kalbine kavuşan Can sonrasında hayallerine uzandı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne girdi, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı ve Avrupa ülkelerini gezmeye başladı. Bugüne kadar İspanya, İtalya ve Romanya'ya giden Can'ın en büyük hayali ise Amerika'yı gezebilmek.



Osman Can, 16 yaşındaki bir gencin kalbinin 2015 yılının Mart ayında nakledilmesiyle ikinci hayatına kavuştuğunu söyledi. Çocukluğunu ve gençliğini dışarı çıkamadan, oyun oynayamadan geçirmek zorunda kaldığını anlatan Can, hastalık sürecini şöyle özetledi: "Kalp kaslarım yeterli düzeyde çalışmıyordu. İlaçlarla belli bir yaşa kadar yaşadım ama sonrasında kalp nakli olmadan artık yaşayamayacağımı söylediler. Ben büyüdükçe kalbim bana yetmemeye başlamıştı. Önce yapay kalp cihazı taktılar. Hiçbir şekilde yalnız dışarı çıkamıyordum. Çok tehlikeliydi. Sonra kalp haberi geldi. Yine ameliyata alındım. Bu kez sağlığıma kavuştum. Benim için ikinci şans oldu. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum."

Yeni kalbine kavuşması için bağışta bulunan aileyi tanımadığını, ancak onlara büyük minnet duyduğunu aktaran Can, organ nakli bekleyen başka çocuk ve gençlerin sesini duyurmak için seminerlere katıldığını, organizasyonlar düzenlediğini aktardı. Can, İzmir'de bulunduğu süre içinde günlerini üniversite eğitimi ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev aldığını, en büyük mutluluğunun ise dünyayı gezmek olduğunu ifade etti. Nakil olduktan sonra 3 Avrupa ülkesini gezdiğini dile getiren Can, şöyle devam etti: "Her zaman seyahat etmeyi çok seven biriydim ama yıllarımı evde geçirmiştim. Şimdi hayallerimi gerçekleştiriyorum. İtalya, İspanya ve Romanya'yı gezdim, dolaştım. Fotoğraflar çektim, yeni insanlar tanıdım, yeni yerler keşfettim. Hayatımı doyasıya yaşamaya çalışıyorum. Çünkü ölüp dirilmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi koronavirüs nedeniyle pek dışarı çıkamıyorum. Salgın bitince yine dünyayı gezmek istiyorum. Nakil kalbimi, en çok Amerika'ya götürmek istiyorum." Osman Can, organ bağışı konusunda toplumun daha duyarlı hale gelmesiyle kendisi gibi birçok insanın hayaline kavuşabileceğine inandığını da sözlerine ekledi.