Müzikli, danslı matematik

ÜNİVERSİTEDE PROJESİNİ YAPMIŞTI



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Kuruköy Mahallesi İlk ve Ortaokulu'na 4 yıl önce matematik öğretmeni olarak atanan Zeynep Topraktan, öğrencilerine dersi sevdirmek, başarılarını artırmak ve ön yargılarını kırmak için farklı bir yöntem kullandı. Zeynep Öğretmen, matematiği, müzikle harmanlamaya karar verdi. Üniversite yıllarında müzik ve matematik üzerine çalışmalarının olduğunu belirten genç eğitimci, atanınca da faydalı olacağını düşündüğü bu projesini hayata geçirdi.

Öğrenciler, "Daha önce matematik dersi bu kadar eğlenceli olmamıştı. Şimdi şarkılarla, danslarla matematiği öğreniyoruz" diyor.

BİLİM OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK



Kuruköy Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda geçirdiği 4 yılın ardından bu yıl da Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Zeynep Topraktan, uygulamaya müzik ve dansın yanı sıra tiyatroyu da ekledi. Kullandığı yöntemle birçok öğrencisinin başarı göstererek çok iyi liselere kayıt yaptırdığını anlatan Zeynep Öğretmen "Ünlü matematikçilerin hayatlarını canlandırıp, buluşlarını teorem ve ispatlarını öğrenip akademik anlamda da çalışıp, matematik temalı bilim olimpiyatlarında yer alacağız" dedi.