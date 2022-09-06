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06 Eylül 2022 Salı 20:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 20:00:00

Müzik dehası çocuklar için çalışıyor

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Eskişehir'de 'The Dreamcatcher' isimli bestesi ile 2021 yılında İngiltere'de düzenlenen, internet üzerinden katıldığı yarışmada Onur Mansiyonu Ödülü'nü kazanan 16 yaşındaki kemancı Hüma Betül Bilgetecan, "Hala beste çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Eskişehir'de 'The Dreamcatcher' isimli bestesi ile 2021 yılında İngiltere'de düzenlenen, internet üzerinden katıldığı yarışmada Onur Mansiyonu Ödülü'nü kazanan 16 yaşındaki kemancı Hüma Betül Bilgetecan, "Hala beste çalışmaya devam ediyorum" dedi.

"Müziği çocuklara tanıtmak istiyorum" diyen müzik dehası Hüma Betül, "Müzik çok güzel bir şey. Onların da öğrenmesini, hissetmesini istiyorum. Beste yapmaya devam edeceğim" dedi.

Etiketler : Müzik dehası çocuklar The Dreamcatcher Onur Mansiyonu Ödülü' Betül Bilgetecan
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