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24 Aralık 2020 Perşembe 01:58:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 12:37:00

Müziğin altın çocuğu ödüle doymuyor

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İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran 11 yaşındaki Çınara Manaflı, başarılara imza atmayı sürdürüyor.

Çınara Manaflı, Ağustos ayında derece aldığı Almanya’daki yarışmanın ardından yine çevrimiçi gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Yarışmasında kendi yaş grubunda birincilik ödülü kazandı.

İlk ödülünü 5 yaşında alan 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, "Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum" diye konuştu.

Etiketler : Çınara Manaflı piyano ödül
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