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15 Kasım 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 14:30:00

Muz kütüklerinden hediyelik eşya

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde el sanatları eğitimi alan kadınlar, muz kütüğündeki liflerden yaptıkları çanta, şapka ve abajur gibi hediyelik eşya ile hem kazanç sağlıyor hem de Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunuyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde el sanatları eğitimi alan kadınlar, muz kütüğündeki liflerden yaptıkları çanta, şapka ve abajur gibi hediyelik eşya ile hem kazanç sağlıyor hem de Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunuyor.

Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince 9 ay önce İhsaniye Mahallesi'nde kurulan el sanatları atölyesinde, işlevini yitirdiği için kesilen muz kütükleri ürüne dönüştürülüyor. Seralardan belediyenin kamyonetleriyle atölyeye taşınan atık kütükler, el sanatları eğitimi alan 30 kadın tarafından saçaklarından arındırılıyor. Temizlenen kütüğün makinelerde şeritlere ayrılmasıyla elde edilen lifler, yıkanıp kurumaya bırakılıyor. Zorlu hazırlık sürecinin ardından ip şeklini alan lifleri ören kadınlar, çanta, şapka, abajur, saksı ve bardak altlığı gibi farklı hediyelik eşya üretiyor. İlçede düzenlenen etkinliklerde ve internette satışa sunulan ürünler, vatandaşlardan rağbet görüyor.

Etiketler : Muz kütüklerinden hediyelik eşya Mersin muz kütüğü
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