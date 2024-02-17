Mutluluk artıyor

GEÇEN YILA ORANLA İYİ



Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49.7 iken 2023'te 3 puan artarak yüzde 52.7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2.2 puan azalarak yüzde 15.9'dan yüzde 13.7'ye geriledi. Evli kişilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,4 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,8 olarak kayıtlara geçti.

SAĞLIK, BAŞARI VE SEVGİ



Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022 yılında yüzde 47,9 iken 2023 yılında 6,1 puan artarak yüzde 54,0 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüksekti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023 yılında yüzde 69,5 olurken bunu sırasıyla; yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş takip etti. Her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.